«Ετοιμάζουμε τους δασμούς σε προϊόντα 200 δισ. δολ. από την Κίνα. Και λυπάμαι που θα το πω αυτό, αλλά είμαστε σε ετοιμότητα και για επιπλέον δασμούς σε προϊόντα 267 δισ. δολ., που θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή, σε σύντομο χρονικό διάστημα» είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, που τον συνόδευαν στο προεδρικό Air Force One, όπως μεταδίδει η WSJ.

