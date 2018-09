Tην ίδια στιγμή, πάντως, όπως μεταδίδει το Associated Press, η ομιλία Βούτσιτς προκάλεσε τη Δευτέρα νέα κόντρα με αφορμή τις αναφορές του στον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, οι εθνικιστικές πολιτικές του οποίου προκάλεσαν καταστροφή και αιματοχυσία τη δεκαετία του 1990. Ειδικότερα, στην ομιλία του την Κυριακή, ο Βούσιτς προκάλεσε τους Κοσοβάρους λέγοντας πως ο προκάτοχός του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς ήταν «σπουδαίος ηγέτης» που «σίγουρα είχε τους καλύτερους στόχους», αλλά τα “αποτελέσματά μας ήταν πολύ φτωχά”, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Associated Press. Και πρόσθεσε: “Όχι επειδή το ήθελε, αλλά επειδή όσα ευχόμασταν ήταν μη ρεαλιστικά, ενώ την ίδια στιγμή δεν λάβαμε υπόψη και υποτιμήσαμε τα συμφέροντα και τις επιθυμίες άλλων εθνών”.

