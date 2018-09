Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης ανιχνευτών ψεύδους προκειμένου να εντοπίσει τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο που έγραψε το ανώνυμο επικριτικό άρθρο στην εφημερίδα “The New York Times,” αναδεικνύοντας την “αντίσταση” των στελεχών εντός της κυβέρνησης του προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με το “Politico.”

More in this category: