Μέσω ανάρτησης στο Twitter , ο Μπέζος ανακοίνωσε πως θα διαθέσει αρχικό ποσό 2 δισ. δολαρίων στο Bezos Day One Fund. Η βοήθεια απευθύνεται κυρίως σε άστεγες οικογένειες και στα προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους (δουλειά, υγεία, παιδεία).

