Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Βρετανία και κεντρική τράπεζα της χώρας, είναι καλά προετοιμασμένες για ένα άτακτο Brexit, αλλά η αβεβαιότητα για τις προοπτικές της οικονομίας, συγκρατεί την αύξηση των μισθών, δήλωσε ο διοικητής της Bank of England, Μαρκ Κάρνεϋ.

More in this category: