Η επιστροφή από τον οίκο Standard and Poor's, μετά από 6,5 χρόνια, της Κύπρου σε επενδυτική βαθμίδα είναι «η ισχυρότερη επιβεβαίωση της συνετής διαχείρισης που ακολουθήσαμε και ακολουθούμε», έγραψε στο twitter o Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης. «Η οικονομία μας ανακάμπτει με τους καλύτερους οιωνούς», πρόσθεσε.

