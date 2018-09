Όπως αναμεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΝΑ, ο Αλάα κι ο Γκαμάλ Μουμπάρακ κατηγορούνται μαζί με άλλους επτά άντρες ότι παραβίασαν τους νόμους της αγοράς μετοχών, αλλά και της κεντρικής τράπεζας, με στόχο το παράνομο κέρδος, μέσω των μετοχών της τράπεζας (Al Watany Bank of Egypt).

