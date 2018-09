Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό (NBC 4 New York TV) οι αρχές της Κομητείας Καρτερέτ στην Βόρεια Καρολίνα, ανακοίνωσαν δύο νεκρούς σήμερα το πρωί, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών από πέντε σε επτά.

More in this category: