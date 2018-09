Σύμφωνα με την εφημερίδα, μπορεί οι ελληνικές τράπεζες να διαθέτουν ακόμη επαρκή κεφάλαια, ακόμη και για το σενάριο μιας ύφεσης, ωστόσο «στα τέλη Αυγούστου δημοσίευσαν απογοητευτικά στοιχεία. Δεδομένου ότι χορηγούν όλο και λιγότερα δάνεια, έχουν και μικρότερο κέρδος. […] Στις τάξεις των επενδυτών εντείνονται οι φόβοι ότι ενδεχομένως οι τράπεζες να χρειαστούν μεγάλες κεφαλαιακές ενέσεις. Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν τρεις φορές […]. Είναι αμφίβολο εάν ιδιώτες επενδυτές θα τις τροφοδοτούσαν με νέα κεφάλαια. Οι πρόσφατες απώλειες των ελληνικών τραπεζικών μετοχών αντικατοπτρίζουν κυρίως την ανησυχία ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει ενδεχομένως ένα bail- in - να κληθούν να συνεισφέρουν δηλαδή οι πιστωτές- και εντέλει η κρατικοποίηση των ιδρυμάτων».

More in this category: