H αισιοδοξία των επενδυτών για το παγκόσμιο οικονομικό outlook έχει υποχωρήσει σε χαμηλό επτά ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Bank of America Merrill Lynch που παρουσιάζουν οι Financial Times.

