Το ΥΠΟΙΚ της χώρας πήρε την απόφαση για έξοδο στις αγορές μετά την αναβάθμισή της σε επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο αξιολόγησης Standard and Poor’s και μοιάζει να δικαιώνεται για την επιλογή του.

