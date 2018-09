«Το ευρύτερο μήνυμα αφορά το εμπορικό ισοζύγιο αλλά θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το “Make in India” ενθαρρύνοντας την εγχώρια παραγωγή χάλυβα» επισήμανε η πηγή.

More in this category: