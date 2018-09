Μετά την επίθεση το Tech Bureau αποφάσισε ουσιαστικά να εξαγοραστεί από την εταιρεία Fisco Ltd έναντι περίπου 45 εκατομμυρίων δολαρίων, και ανακοίνωσε πως τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των κλοπιμαίων.

More in this category: