Το no plastic που φιλοδοξεί να έχει επιβάλλει και η ΕΕ στις χώρες - μέλη της έως το 2021, θα αρχίσει να εφαρμόζεται άμεσα στην Καλιφόρνια, καθώς ο κυβερνήτης της, Τζέρι Μπράουν, υπέγραψε το σχετικό νόμο.

