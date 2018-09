Η Ινδία αποφάσισε να υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία για την αγορά των αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 έναντι 5,43 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει η εφημερίδα The Economic Times επικαλούμενη δικές της πηγές.

