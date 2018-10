Σε επίκεντρο της επιδημίας χολέρας στην Υεμένη έχει μετατραπεί η επαρχία Χοντάιντα στα δυτικά της χώρας, με τα ύποπτα κρούσματα να έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από την κλιμάκωση των μαχών στην περιοχή, σύμφωνα με τη βρετανική ΜΚΟ Save the Children.

