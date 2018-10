Οι υποβαθμίσεις και αναθεωρήσεις του αντίστοιχου αξιόχρεου κρατικών τραπεζών, της κρατικής τράπεζας Vakif Katilim Bankasi AS και της ιδιωτικής αναπτυξιακής τράπεζας Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB) σε Β+ από ΒΒ- αντανακλούν την άποψη του Fitch για μεγαλύτερους κινδύνους στην ικανότητα των τουρκικών Αρχών να προσφέρουν στήριξη σε ξένο νόμισμα, δεδομένης της αυξημένης προοπτικής έντασης στη χρηματοδότηση της χώρας από το εξωτερικό.

