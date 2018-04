«Έχουμε ήδη χάσει τον εμπορικό πόλεμο. Δεν έχουμε εμπορικό πόλεμο, τον έχουμε χάσει», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης 77 WABC.

«Δεν λέω ότι δεν θα υπάρξει καθόλου κόστος, αλλά όταν όλο αυτό τελειώσει θα έχουμε μια πολύ ισχυρότερη χώρα. Επομένως, μπορεί να δεχτούμε ένα πλήγμα, αλλά ξέρετε κάτι, στο τέλος θα βγούμε πολύ πιο δυνατοί από αυτό» είπε ο Τραμπ.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Τραμπ έγραψε: «Δεν βρισκόμαστε σε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, αυτός ο πόλεμος χάθηκε πριν από πολλά χρόνια από τους ανόητους ή ανίκανους ανθρώπους που εκπροσωπούσαν τις ΗΠΑ. Σήμερα έχουμε εμπορικό έλλειμμα 500 δισ. δολ. το έτος, με κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ύψους επιπλέον 300 δισ. δολ. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συνεχιστεί».

Χθες, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι έδωσε εντολή στο αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου να αρχίσει να μελετά την επιβολή επιπρόσθετων δασμών, αξίας 100 δισ. δολαρίων, σε βάρος της Κίνας, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση που παρατηρείται τα τελευταία 24ωρα, μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, στο μέτωπο του εμπορίου.

