Χαμηλό άνω του ενός έτους γνώρισε σήμερα ο χρυσός, λόγω της ισχυρής ενίσχυσης του δολαρίου έναντι της στερλίνας, που δεν κατάφερε να κινηθεί ανοδικά αφότου η Bank of England αύξηση το βασικό της επιτόκιο.

