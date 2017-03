"O κόσμος μας αλλάζει, το ίδιο και η Coca-Cola"

Η Coca-Cola πρόσφατα ανακοίνωσε τη νέα στρατηγική της που εστιάζει ακόμη περισσότερο στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών οι οποίοι θέλουν περισσότερες επιλογές και λιγότερη ζάχαρη στην καθημερινότητά τους.

Όπως ανέφερε ο James Quincey, ο οποίος θα αναλάβει Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της The Coca-Cola Company το Μάϊο του 2017, "τα brands που θα μείνουν διαχρονικά είναι αυτά που απαντούν στα "θέλω" και στις ανάγκες των καταναλωτών."

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η απόλαυση μιας Coca-Cola δεν σταματάει σε αυτή που δημιουργήθηκε πριν 130 χρόνια. Μπορεί να είναι η Coca-Cola Zero Sugar, Zero Calories ή η Coca-Cola Light. Γι’ αυτό άλλωστε λάνσαρε την παγκόσμια στρατηγική μάρκετινγκ "One Βrand” η οποία ενσωματώνει για πρώτη φορά στην ιστορίας της εταιρείας όλα τα προϊόντα Coca-Cola, κάτω από μια ενιαία μάρκα.

Έτσι, ο καθένας μπορεί να επιλέξει την Coca-Cola που ταιριάζει με το δικό του τρόπο ζωής και τις δικές του προτιμήσεις, με ή χωρίς θερμίδες, με ή χωρίς καφεΐνη, αλλά πάντα με την υπέροχη γεύση που έχει αγαπήσει.

Την ίδια στιγμή, η Coca-Cola δεσμεύεται να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια των καταναλωτών να περιορίσουν την ποσότητα ζάχαρης που καταναλώνουν από τα αναψυκτικά, χωρίς να θυσιάζουν την υπέροχη γεύση τους.

Γι’ αυτόν το λόγο βρίσκεται στη διαδικασία μείωσης των θερμίδων σε 500 αναψυκτικά της παγκοσμίως, ενώ ήδη το 30% από τα 3.900 προϊόντα της περιέχουν μειωμένη ή μηδενική ζάχαρη.

Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, η εταιρεία θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την φιλοσοφία καινοτομίας που ήδη ακολουθεί, με το 75% των πιο επιτυχημένων εμπορικά προϊόντων της να δημιουργούνται τοπικά και όχι στα κεντρικά, κι έπειτα να προωθούνται σε άλλες χώρες.