ΕΥ: Επιχειρηματίας της χρονιάς ο Καναδός Murad Al-Katib

Στον Murad Al-Katib από τον Καναδά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας AGT Food and Ingredients Inc., απονεμήθηκε το βραβείο EY World Entrepreneur Of The Year™ 2017, στη διάρκεια Τελετής Απονομής, που πραγματοποιήθηκε στο Μόντε Κάρλο, το Σάββατο 10 Ιουνίου. Ο Καναδός επιχειρηματίας επελέγη μεταξύ 59 υποψηφίων από 49 χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη βραβευθεί ως ΕΥ «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» στη χώρα τους.