Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης τέθηκε η Monarch Airlines, η πέμπτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες σε αναζήτηση τρόπων επαναπατρισμού.

Η Monarch Airlines, διέκοψε τη λειτουργία της, αιφνιδιαστικά την Δευτέρα, αφήνοντας «μετέωρους» 110.000 πελάτες της που βρίσκονται σε προορισμούς εκτός της Βρετανίας κι επρόκειτο να ταξιδέψουν πίσω με αυτήν. Ακύρωσε επίσης περίπου 300.000 μελλοντικές κρατήσεις και ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες και τους εργαζομένους.

Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) να ναυλώσει πάνω από 30 αεροσκάφη προκειμένου να φέρει πίσω στη Βρετανία περίπου 110.000 πελάτες της Monarch που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός της χώρας, σύμφωνα με την CAA.

«Λυπάμαι τόσο πολύ που χιλιάδες βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με μια ακύρωση των διακοπών ή του ταξιδιού τους, πιθανές καθυστερήσεις στο να επιστρέψουν σπίτι τους και τεράστια ταλαιπωρία ως αποτέλεσμα της κατάρρευσής της», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Monarch Άντριου Σουάφιλντ σε μήνυμα τους προς τους εργαζομένους . «Λυπάμαι πραγματικά για αυτήν την κατάληξη».

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Κρις Γκρέιλινγκ, η εταιρεία έπεσε θύμα ενός πολέμου τιμών για τις πτήσεις προς τη Μεσόγειο και κάλεσε τους πελάτες να μην μεταβαίνουν στα αεροδρόμια. «Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι αποκλεισμένοι και δεν μπορούν να επιστρέψουν με άλλο τρόπο θα μπορέσουν να το κάνουν» είπε μιλώντας στην τηλεόραση του BBC, ενώ πρόσθεσε πως αναμένει ότι πολλοί από τους πάνω από 2.000 εργαζομένους της Monarch θα βρουν εργασία αλλού.

Είναι γεγονός ότι ο σκληρός ανταγωνισμός πιέζει τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και έχει οδηγήσει σε συγκέντρωση του κλάδου, με τις Air Berlin και Alitalia να καταθέτουν αίτηση χρεοκοπίας νωρίτερα φέτος και να αναζητούν νέους επενδυτές για τμήματα των δραστηριοτήτων τους.

Σύμφωνα με την Monarch, οι εταιρείες της που τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης περιλαμβάνουν τις Monarch Airlines, Monarch Holidays Ltd, First Aviation Ltd, Avro Ltd και Somewhere2stay Ltd. Η εταιρεία είχε ήδη ανακοινώσει ότι είχε επαφές με πιθανούς εταίρους, ύστερα από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο θα πωλούνταν κομμάτια του δικτύου κοντινών πτήσεων.