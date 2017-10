Οι μέτοχοι του Ομίλου Saxo Bank δέχτηκαν πρόταση από τον Όμιλο Sampo, εταιρία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα στις βόρειες χώρες, για την εξαγορά του 19,9% του τραπεζικού ιδρύματος.

Τον Μάιο του 2017 είχε ανακοινωθεί ότι η Geely International Denmark A/S, θυγατρική της Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd («Όμιλος Geely»), υπέβαλε προσφορά για το 30% των μετοχών της Saxo. Ο Όμιλος Geely πρότεινε να εξαγοράσει επιπλέον μετοχές, ώστε να αποκτήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, με συνολικό μερίδιο 51,5%.

Η TPG Capital και η SinarMas αποδέχθηκαν την προσφορά των Ομίλων Geely και Sampo και θα πουλήσουν το 100% των μετοχών τους, ύψους 29,26% και 9,9%, αντίστοιχα. Το μερίδιο του συνιδρυτή και CEO Kim Fournais, ύψους 25,71%, παραμένει αμετάβλητο.

Οι διαδικασίες κανονιστικής έγκρισης βρίσκονται σε εξέλιξη και οι συμφωνίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Ο Kim Fournais, ένας εκ των ιδρυτών και διευθύνων σύμβουλος της Saxo Bank, σχολίασε:

«Με τον Όμιλο Geely και τον Όμιλο Sampo ως κύριους μετόχους της Saxo Bank, συγκεντρώνουμε μια ισχυρή ομάδα ιδιοκτητών με την επιθυμία και την ικανότητα να προωθήσουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας. Η Geely είναι γνωστή για την αποφασιστική εκτελεστική της ορμή, την ικανότητα να προωθεί την ανάπτυξη και το επιχειρηματικό πνεύμα της. Μαζί της εξασφαλίζουμε μια ισχυρή θέση σε βασικές αγορές ανάπτυξης της Ασίας, με την ευρύτερη περιοχή της Κίνας στο επίκεντρο. Ο Όμιλος Sampo έχει μακρά και εντυπωσιακή ιστορία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προάγει τον χρηματοπιστωτικό κλάδο με την πλούσια εμπειρία και τις γνώσεις της. Οι εξελίξεις σηματοδοτούν ένα νέο και σημαντικό κεφάλαιο για τη Saxo Bank, καθώς μας παρέχουν μια ιδιαίτερη και ισχυρή βάση. Ανυπομονώ για τη στιγμή που μέτοχοι και εργαζόμενοι θα φέρουμε τη Saxo Bank σε νέα υψηλά επίπεδα, εξασφαλίζοντας παράλληλα στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υφιστάμενους επενδυτές για τη συνεργασία τους, την εμπιστοσύνη τους στη Saxo Bank και τη συμβολή τους όλα αυτά τα χρόνια».

Ο Daniel Donghui Li, επικεφαλής Οικονομικών και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ομίλου Geely, δήλωσε:

«Η Saxo Bank αποτελεί έναν εξαιρετικά ισχυρό συνεργάτη πολλών επενδυτικών εταίρων της Geely στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας. Όλοι εμείς στον Όμιλο Geely πιστεύουμε ότι οι τεχνολογίες και η αξία των προϊόντων της Saxo Bank μπορούν να διαδοθούν αποτελεσματικά σε ολόκληρη την Ασία. Γι 'αυτό και είμαστε πρόθυμοι να αποκτήσουμε περισσότερες μετοχές στη Saxo Bank. Την τελευταία δεκαετία η Saxo Bank έχει αναπτύξει ισχυρή φήμη στην παγκόσμια χρηματοοικονομική και κανονιστική τεχνολογία, κάτι που ελπίζουμε να ενισχύσουμε στην περιοχή της Ασίας τα επόμενα χρόνια».

Ο Kari Stadigh, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Ομίλου Sampo, δήλωσε:

«Η Saxo Bank είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρων "μονόκερος" του σκανδιναβικού Fintech και η Sampo είναι ενθουσιασμένη που θα συμμετάσχει στην περαιτέρω παγκόσμια ανάπτυξη της εταιρείας. Η Saxo διαθέτει μια μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, η οποία, κατά την άποψή μας, είναι η καλύτερη στην αγορά και προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ιδιωτικής επωνυμίας (white label) σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές και μικρές επιχειρήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο».

Τον περασμένο Αύγουστο η Saxo Bank παρουσίασε τα αποτελέσματα Α' εξαμήνου, με 45% αύξηση της κερδοφορίας σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι εγγυητικές καταθέσεις των πελατών αγγίζουν σχεδόν τα 100 δισεκατομμύρια DKK (περίπου 13,5 δισ. ευρώ).