Το Great Place to Work® ανακοίνωσε την 7η ετήσια διεθνή λίστα World’s Best Workplaces.

Η Salesforce κατατάσσεται πρώτη, ακολουθούμενη από την Adecco και τη SAS Institute, οι οποίες συνθέτουν την πρώτη τριάδα.Τέσσερις από τις 25 πολυεθνικές που βραβεύονται (SAS Institute, MARS, AbbVie και DHL) το οφείλουν και στις θυγατρικές τους στην Ελλάδα καθώς διακρίθηκαν και στη χώρα μας για το καλό εργασιακό τους περιβάλλον!

Η κατάταξη που δημοσιεύει το Great Place to Work® είναι αποτέλεσμα της πιο εκτεταμένης ετήσιας έρευνας παγκοσμίως όσον αφορά στο εργασιακό περιβάλλον και αποτελεί αναγνώριση των ενεργειών και των πρακτικών των 25 καλύτερων πολυεθνικών.

“Οι εταιρείες που διακρίνονται για το εργασιακό τους περιβάλλον παγκοσμίως, εντυπωσιάζουν, όχι μόνο για την κλίμακα τους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουν και αναπτύσσουν τους εργαζομένους τους. Αυτές οι εταιρείες έχουν κατανοήσει ότι ένα περιβάλλον υψηλής εμπιστοσύνης και μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης δεν είναι αντιμαχόμενα, αλλά αντίθετα εξαρτώνται άμεσα το ένα από το άλλο”, δήλωσε ο CEO του Great Place to Work®, Michael C. Bush.

Οι 13 από τις 25 πολυεθνικές που διακρίνονται έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ. Οι κλάδοι που συναντώνται συχνότερα στη λίστα είναι οι Information Technology και Manufacturing & Production.

Η Λίστα με τις Καλύτερες Πολυεθνικές «World’s Best Workplaces» στηρίζεται στα δεδομένα της έρευνας Best Workplaces την οποία διεξάγει ετησίως σε περισσότερες από 50 χώρες το Great Place to Work® και συντάσσει για κάθε μία, επιμέρους εθνικές λίστες,

Ακολουθεί η Λίστα των 25 World’s Best Workplaces για το 2017:

Κατάταξη 2017 Επωνυμία Εταιρείας Σε πόσες χώρες διακρίθηκε Έδρα Σύνολο εργαζομένων παγκοσμίως 1 Salesforce 7 ΗΠΑ 23600 2 Adecco 12 Ελβετία 33000 3 SAS Institute 11 ΗΠΑ 14254 4 Mars 23 ΗΠΑ 61728 5 Natura 5 Βραζιλία 8442 6 Abbvie 21 ΗΠΑ 29000 7 Belcorp 7 Περού 10000 8 DHL 21 Γερμανία 450000 9 Hilton 14 ΗΠΑ 165506 10 Stryker 6 ΗΠΑ 25000 11 Diageo 5 Ηνωμένο Βασίλειο 36000 12 Accor 7 Γαλλία 180000 13 Cadence Design Systems 11 ΗΠΑ 6824 14 Autodesk 7 ΗΠΑ 8632 15 W. L. Gore & Associates 8 ΗΠΑ 9889 16 Hyatt 7 ΗΠΑ 100000 17 EY 11 Ηνωμένο Βασίλειο 231000 18 American Express 6 ΗΠΑ 55064 19 Cisco 14 ΗΠΑ 73040 20 Adobe 6 ΗΠΑ 15219 21 Falabella 5 Χιλή 105500 22 Hilti 6 Λιχτενστάιν 24000 23 Admiral Group plc 5 Ηνωμένο Βασίλειο 8713 24 H&M 12 Σουηδία 148000 25 SAP 11 Γερμανία 79061

Σχετικά με τη λίστα World’s Best Workplaces:

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τις 25 καλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στην υφήλιο όσον αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον. Μια εταιρεία για να ενταχθεί σε αυτή τη λίστα, πρέπει να διακριθεί τουλάχιστον σε 5 εθνικές λίστες Best Workplaces ανά τον κόσμο, να έχει το ελάχιστον 5000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και το 40% του εργατικού της δυναμικού να εργάζεται εκτός της χώρας στην οποία εδρεύουν τα κεντρικά της γραφεία.