Πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδα τριμήνου της Hasbro Inc, με την εταιρεία να αποδίδει την πτώση 15,7% στην εκκαθάριση της Toys 'R' Us και στα απούλητα αποθέματα στην Ευρώπη.

