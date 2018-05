Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, που μεταδίδουν οι Financial Times, τα έσοδα για τους τρεις μήνες που ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο έφτασαν τα 61,1 δισ. δολάρια. Η Apple πούλησε 52,2 εκατ. iPhones στο τρίμηνο, καταγράφοντας άνοδο 3% από έναν χρόνο νωρίτερα ενώ επέμεινε ότι η ζήτηση για iPhone X παρέμεινε ισχυρή σε βασικές αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα.

