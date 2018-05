Πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις και τα κέρδη της γερμανικής Bayer το πρώτο τρίμηνο του 2018, με ενδείξεις για μεγαλύτερη από την αναμενόμενη υποχώρηση στα ετήσια κέρδη. Σύμφωνα με τους Financial Times, το πιο δυνατό ευρώ έριξε το βάρος του στην αξία των εσόδων εκτός Ευρώπης.

