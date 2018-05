Η Walmart συμφώνησε να καταβάλει 16 δισεκ. δολάρια για την απόκτηση του 77% της ινδικής ιστοσελίδας αγορών Flipkart, σε μία κίνηση που αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση της αμερικανικής εταιρίας λιανικών πωλήσεων, καθώς ανταγωνίζεται την Amazon .com στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μια από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες αγορές του κόσμου.

More in this category: