Όπως σημειώνει η WSJ, η κάρτα με το εμπορικό σήμα Apple Pay θα βοηθήσει τις δύο εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που εμφανίζουν οι κύριες δραστηριότητες τους. Με τις πωλήσεις των iPhone να επιβραδύνονται, η Apple εστιάζει σε υπηρεσίες όπως οι πληρωμές μέσω κινητών, οι πωλήσεις εφαρμογών και οι πλατφόρμες συνεχούς ροής μουσικής. To Apple Pay, το οποίο φέρνει έσοδα με κάθε συναλλαγή, δεν είχε την εξάπλωση που περίμεναν τα στελέχη του τεχνολογικού κολοσσού.

