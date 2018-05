Συμφωνία για την αγορά της ΕΜΙ Music Publishing έκλεισε η θυγατρική της Sony , Sony Corporation of America, για το ποσό των 1,9 δισ. δολαρίων. Η ΕΜΙ βρίσκεται υπό την κατοχή της κοινοπραξίας Mubadala Investment, με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

More in this category: