Η PayPal συμφώνησε στην εξαγορά της σουηδική startup ηλεκτρονικού εμπορίου iZettle έναντι 2,2 δισ. δολαρίων στην μεγαλύτερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ στον τομέα ηλεκτρονικών πληρωμών στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στην καλιφορνέζικη εταιρεία να επεκταθεί διεθνώς στις επιχειρήσεις τερματικών πληρωμών λιανικής, όπου θα ανταγωνιστεί την εταιρεία Silicon Valley Square Inc (SQ.N) που ιδρύθηκε από τον CEO της Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ.

Η iZettle, που ιδρύθηκε το 2010 με έδρα την Στοκχόλμη, παρέχει σε μικρές επιχειρήσεις έναν μικροσκοπικό μηχανισμό ανάγνωσης πιστωτικών καρτών που μετατρέπει τα smartphone και τα tablet σε μητρώα πληρωμών. Παρέχεται σε 12 χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, ενώ προσφέρει και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση μικρών επιχειρήσεων. Συνδυάζοντας τις δυνάμεις της με την PayPal, η οποία λειτουργεί σε 200 χώρες, η iZettle θα μπορέσει να επιταχύνει την επέκτασή της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δύο πλευρών.

Όπως αναφέρει το Reuters, η PayPal επεκτείνεται επιθετικά μέσω εξαγορών και συνεργασιών με μεγάλες τράπεζες και εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Bank of America Corp (BAC.N), η JPMorgan Chase & Co (JPM.N), η Apple Inc (AAPL.O) και η Facebook Inc (FB.O ). Το λογότυπο της εταιρείας iZettle απεικονίζεται στην έδρα της στη Στοκχόλμη της Σουηδίας στις 12 Αυγούστου 2016. Εικόνα που ελήφθη στις 12 Αυγούστου 2016.

Η iZettle είναι η τελευταία μια σειράς επιτυχημένων σουηδικών start-up εταιρειών οι οποίες έχουν πωληθεί σε μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ αντί να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται, η πρωτοποριακή υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Skype και η Mojang, κατασκευάστρια του παιχνιδιού Minecraft. Και οι δύο ανήκουν πλέον στην Microsoft.