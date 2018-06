Περισσότερους από 3.000 υπαλλήλους, ή περίπου το 9% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας Tesla Inc, απέλυσε ο Elon Musk. Ο νέος γύρος περικοπών ξεκίνησε χθες, με τον Elon Musk να χαρακτηρίζει τη κίνηση «δύσκολη αλλά αναγκαία αναδιοργάνωση».

