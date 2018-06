Αποκτώντας τον έλεγχο της Time Warner η AT&T έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί με υπηρεσίες online streaming, όπως η Amazon και η Netflix. Υπό τη στέγη του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού οργανισμού και παρόχου συνδρομητικής τηλεόρασης των ΗΠΑ θα τεθούν δημοφιλείς παραγωγές όπως το Game of Thrones, αλλά και το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN.

