Οι μεσαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως είναι αισθητά πιο αισιόδοξες φέτος για το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες, σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με τα ευρήματα του ετήσιου EY Growth Barometer, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του ετήσιου Φόρουμ για το EY World Entrepreneur Of The Year™ 2018.

Έρευνα της ΕΥ στο πλαίσιο του Φόρουμ για το EY World Entrepreneur Of The Year™: Σε αναπτυξιακή τροχιά οι μεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

Οι κ.κ. Ξενοφών Καντώνιας, Ιωάννης Καντώνιας και Θεόδωρος Καντώνιας της Cosmos Aluminium Α.Ε., δήλωσαν: «Ευχαριστούμε την ΕΥ και ειδικά την ελληνική αποστολή για την αξέχαστη εμπειρία που μας προσέφερε. Όπως λέει και ο ποιητής, σημασία δεν έχει τόσο ο προορισμός, όσο το ταξίδι. Και αυτό το ταξίδι για τον EY World Entrepreneur Of The Year™ 2018 ήταν για μας μία εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε αξιόλογους ανθρώπους, ευρηματικούς επιχειρηματίες και πρωτοποριακές εταιρείες από όλο τον κόσμο. Ήταν μια άρτια διοργάνωση, που διεύρυνε τους ορίζοντές μας και εξέλιξε σε υπερθετικό βαθμό τον τρόπο που θα εκφράζουμε την επιχειρηματικότητα στο μέλλον».

Ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας στο EY World Entrepreneur Of The Year™ 2018: «Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω προσωπικά τους κ.κ. Ξενοφώντα, Ιωάννη και Θεόδωρο Καντώνια, καθώς η συμμετοχή τους στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΥ αποδεικνύει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα είναι εδώ και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Αποτελούν ένα παράδειγμα για όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με την κρίση, αγωνίστηκαν και κατάφεραν να αναπτύξουν και να εδραιώσουν την επιχείρησή τους σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι που έδειξαν και στον παγκόσμιο διαγωνισμό, κερδίζοντας την προσοχή διεθνών ΜΜΕ, αλλά και το σεβασμό επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο. Εμείς, στην ΕΥ Ελλάδος, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να επιβραβεύουμε αξιόλογες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως την Cosmos Aluminium».

Στον Rubens Menin, Πρόεδρο της εταιρείας MRV Engenharia e Participações S.A. από τη Βραζιλία, απονεμήθηκε ο τίτλος του EY World Entrepreneur Of The Year™ 2018, στη διάρκεια της τελετής απονομής στη Salle des Etoiles στο Μονακό το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Ο Rubens Menin επελέγη μεταξύ 56 εθνικών νικητών από 46 χώρες και περιοχές, που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Ο Rubens Menin γίνεται ο πρώτος νικητής του τίτλου από τη Νότιο Αμερική.

