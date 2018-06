Σημειώνεται ότι η εφαρμογή παροχής μεταφορικής υπηρεσίας έκανε αλλαγές στις πολιτικές της και το προσωπικό της στη Βρετανία, αφότου η Transport for London (TfL) αρνήθηκε να ανανεώσει την άδεια της τον Σεπτέμβριο.

More in this category: