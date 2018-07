Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Turkish Airlines, κ. İlker Aycı προσέθεσε: «Έχουμε μια ισχυρή μακρoχρόνια σχέση με το CNN και γνωρίζαμε ότι η σειρά θα είναι σε ασφαλή χέρια με έναν έμπειρο ταξιδιώτη όπως ο Richard Quest. Η σειρά ήταν μια λογική επιλογή για εμάς, με δεδομένες τις συνέργειες ως προς την παγκόσμια απήχηση, την εμβέλεια και το κοινό. Επιπλέον, με την επικείμενη λειτουργεία του Istanbul New Airport, περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ μπορούν να ταξιδέψουν με την Turkish Airlines. Πετάμε σε 304 προορισμούς σε όλο τον κόσμο και οι 13 προορισμοί που επέλεξε ο Richard για αυτή τη σειρά προσφέρουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα των ποικίλων εμπειριών. Ελπίζουμε οι θεατές να απολαύσουν αυτή την ποικιλία και να εμπνευστούν για να διευρύνουν τον κόσμο τους».

Ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα σε συνεργασία με το CNN International Commercial (CNNIC) και στο πλαίσιο της χορηγίας του «Quest's World of Wonder», τα διαφημιστικά billboards της Turkish Airlines θα προβάλλονται σε κάθε τηλεοπτικό επεισόδιο της νέας καθηλωτικής ταξιδιωτικής σειράς. Κάθε μήνα, η 30 λεπτη σειρά του CNN Vision ακολουθεί τον μοναδικό Richard Quest, καθώς επισκέπτεται ένα διαφορετικό προορισμό, εξερευνά το DNA του, και προσπαθεί να ανακαλύψει τι είναι αυτό που δίνει ζωή σε μια πόλη και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν. Η χορηγία περιλαμβάνει επίσης πρωτοποριακή και κομψή τοποθέτηση προϊόντων που ενσωματώνει διακριτικά την Turkish Airlines στους τίτλους της σειράς, συνδέοντας το CNN και την Turkish Airlines στο κοινό τους πάθος για ταξίδια.

Η Turkish Airlines είναι ο αποκλειστικός χορηγός της νέας τηλεοπτικής εκπομπής του CNN International, «Quest's World of Wonder», στο πλαίσιο μιας νέας τηλεοπτικής και digital καμπάνιας που απευθύνεται σε όσους ταξιδεύουν είτε για επαγγελματικούς λόγους (business travellers) είτε για λόγους αναψυχής (leisure travellers). Στόχος της καμπάνιας αυτής είναι να ενισχύσει την εικόνα της Turkish Airlines ως κορυφαίας διεθνούς αεροπορικής εταιρείας , που πετά σε περισσότερες χώρες και σε διεθνείς προορισμούς από οποιαδήποτε άλλη.

