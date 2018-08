Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, αυτές οι συμφωνίες παρουσιάζουν την πραγματική πρόοδο που έχει γίνει από τη Ryanair στις διαπραγματεύσεις της με τους πιλότους και τις ενώσεις τους, στις ευρωπαϊκές αγορές.

More in this category: