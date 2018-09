Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Deutsche Bank ανακοίνωσε πως η δέσμευση της στην αναδιάρθρωση και τη βελτίωση της κερδοφορίας δεν θα επηρεαστεί από την εξέλιξη αυτή. «Η αναδιάρθρωση θα στηρίξει την αποτίμηση της Deutsche Bank από την αγορά και ως εκ τούτου την αύξηση της κεφαλαιοποίησής της» επεσήμανε.

