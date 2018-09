Ο Marc Benioff, συνιδρυτής της Salesforce.com και η σύζυγός του Lynne Benioff είναι οι νέοι ιδιοκτήτες του περιοδικού Time, καθώς το αγόρασαν έναντι 190 εκατ. δολαρίων από την Time Inc.

