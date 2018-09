Η EY εξακολουθεί να κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως ως προς την κουλτούρα της σε ό,τι αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό. Παραμένει στην πρώτη θέση ως ελκυστικότερος εργοδότης στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών μεταξύ των φοιτητών επιχειρηματικών σχολών παγκοσμίως, με βάση την ετήσια κατάταξη της Universum, “World’s Most Attractive Employer”. Παράλληλα, η EY συμπεριελήφθη στο πρώτο “Top 50 Hall of Fame” της DiversityInc, αναγνωρίζοντας τις εταιρικές αξίες, την κουλτούρα και τη μακροχρόνια δέσμευση της ΕΥ στη στήριξη της διαφορετικότητας.

More in this category: