«Εντός ωρών» θα ανακοινωθεί η πώληση του ιταλικού οίκου μόδας Versace κατά πάσα πιθανότητα σε αμερικάνικο όμιλο και συγκεκριμένα στον όμιλο μόδας Michael Kors Holdings Ltd's ή το κοσμηματοπωλείο Tiffany & Co.

More in this category: