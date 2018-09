«Οι πληρωμές είναι ένας από τους τομείς που οι τράπεζες ανησυχούν περισσότερο όσον αφορά τον ανταγωνισμό από τον μη τραπεζικό τομέα» τόνισε στους Financial Times αναλυτής της JP Morgan .

Στην τεχνολογία blockchain στρέφονται πάνω από 75 από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, μεταδίδουν οι Financial Times, με περισσότερες από 70 επιπλέον τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι Societe Generale και Santander να εντάσσονται στο Διατραπεζικό Δίκτυο Πληροφοριών (IIN) που δοκιμάζουν εδώ και 11 μήνες οι JP Morgan, Royal Bank of Canada και ANZ.

