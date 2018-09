«Βουτιά» σχεδόν 12% πραγματοποιεί η μετοχή της Tesla Inc στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά την είδηση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (SEC) κατέθεσε μήνυση για απάτη σε βάρος του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Έλον Μασκ.

