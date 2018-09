Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία Tesla Inc και ο ιδρυτής της Έλον Μασκ συμφώνησαν να πληρώσουν αμφότεροι από 20 εκατομμύρια δολάρια στις οικονομικές ρυθμιστικές αρχές, ενώ ο δισεκατομμυριούχος θα παραιτηθεί από πρόεδρος της εταιρείας, αλλά θα παραμείνει διευθύνων σύμβουλος, με βάση έναν διακανονισμό που ανακοίνωσε το Σάββατο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (SEC).

More in this category: