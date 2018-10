Κατά την εξαγορά, η Lavazza είχε ως σύμβουλους τις εταιρείες J.P. Morgan, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, PwC και The Boston Consulting Group. Η Mars Incorporated είχε ως σύμβουλους την Bank of America, την Merrill Lynch, την Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, την KPMG LLP και την Rabo Securities USA.

More in this category: