To ομόλογο της Μυτιληναίος παρουσιάζει απόδοση 2,95%, το ομόλογο του ΟΠΑΠ έχει απόδοση 2,94% και το ομόλογο της Coral διαπραγματεύεται στο 2,91%. Η απόδοση του ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα διαπραγματεύεται στο 4,02%, η Τέρνα Ενεργειακή έχει απόδοση 3,69% και το ομόλογο της IKEA έχει απόδοση 4,41%. Η απόδοση του ομολόγου της Sunlight διαπραγματεύεται στο 4,28%.

