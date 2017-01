Ποια ναυτιλιακή ελληνικών συμφερόντων ζητά προστασία από πιστωτές

Αίτηση για υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές της (στις διατάξεις του Chapter 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα) υπέβαλε στη Νέα Υόρκη η ναυτιλιακή εταιρεία Toisa, συμφερόντων του εφοπλιστή Γρηγόρη Καλλιμανόπουλου, για χρέη εκατοντάδων εκατ. δολαρίων.

Η Toisa και οι 23 θυγατρικές της (κατέχουν αριθμό 23 εξαμενόπλοιων και φορτηγών) επιδιώκουν δικαστική προστασία από τους πιστωτές της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Danish Ship Finance, η DNB Bank, η ING Bank, η Citibank, η BNP Paribas και η China Shipping Industry. Αντίθετα, η ναυτιλιακή Sealion Shipping και οι εταιρείες διαχείρισης Marine Management Services και Marine Management Bulker Services, αν και αναφέρονται ως θυγατρικές του ομίλου, δεν καλύπτονται από την αίτηση προστασίας.

Η εταιρεία που ιδρύθηκε πριν από 30 περίπου χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, κατέχει και λειτουργεί δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εφοπλιστής δεύτερης γενιάς, ο κ. Καλλιμανόπουλος έχει διακριθεί για το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο, ιδιαίτερα στη γενέτειρά του τα Καλάβρυτα, ενώ έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών τον Δεκέμβριο του 1989 και τιμηθεί με το μετάλλιο του «Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2014.

Ο Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος σπούδασε στις ΗΠΑ, ασχολήθηκε με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του πατέρα του, Περικλή, και ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στη τη δεκαετία του 60 ιδρύοντας την Τ&Τ Inc (Trade and Transport Inc).

Γ. Παπακ.