«5th Maritime Trends Conference»: Το Συνέδριο-θεσμός για τη Ναυτιλία

Το Συνέδριο Ναυτιλίας "Maritime Trends Conference 2017”, το οποίο θα διεξαχθεί στις 6 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο Metropolitan, υπό την Ακαδημαϊκή Υποστήριξη του Deree – The American College of Greece και Alba Graduate Business School, διοργανώνει για 5η συνεχή χρονιά η Marine Tours.

Όπως κάθε χρόνο, η διοργάνωση έχει ως στόχο την ενημέρωση των στελεχών του Κλάδου, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και τις προοπτικές στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Ναυτιλίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σύγχρονα πρότυπα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Τα πάνελ του Συνεδρίου θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι πλέον αναγνωρισμένοι ομιλητές, από την εγχώρια και διεθνή κοινότητα και πιο συγκεκριμένα οι κ.κ. George Logothetis, General Manager of Mare Management S.A., Theodore Chouliaras, President of the Institute Maritime & Economic Studies, UPMARITIME LONDON Ltd., Costas Constantinou, Senior Partner of Moore Stephens Greece, Dimitris Lyrakos, CEO of Filistos A.C.T., Magda Pantelidu, Regional Director EMEA, Optimal HR Group, George Pitaoulis, Crewing Manager, ABCmaritime, David Granville, Etihad Sales Opportunities Manager, Etihad Airways, Nikolaos Ferous, Regional Managing Director Southern Europe, Global Navigation Solutions S.A, Dimitris Theodosiou, Co-Founder & Managing Director of DANAOS Management Consultants S.A. και Cpt. Alexandros Vassiliadis, Chief Officer, Nautical Instructor of COSMOS Nautical Training Center.

Στις ομιλίες τους θα αναπτυχθούν κρείσσονος σημασίας ζητήματα, όπως τα τελευταία δεδομένα οικονομικών επιδόσεων της Ναυτιλιακής αγοράς, οι πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά ξηρού φορτίου και ο καταλυτικός ρόλος της Γεωπολιτικής στο μέλλον του κλάδου. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι μέθοδοι προσέλκυσης και διατήρησης αξιόλογου ναυτικού πληρώματος, ενώ η αυλαία του Συνεδρίου θα κλείσει με το άκρως ενδιαφέρον θέμα των νέων τεχνολογιών και του πώς αυτές αλλάζουν δραστικά το σήμερα και το αύριο της παγκόσμιας Ναυτιλίας.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η συμμετοχή προσφέρεται εντελώς δωρεάν στα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς το Συνέδριο αποτελεί μία από τις ποικίλες δράσεις, που υλοποιεί η Marine Tours για τη στήριξη και την προαγωγή της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και να ανατρέξουν στα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών.