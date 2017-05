250 στελέχη από 110 ναυτιλιακές εταιρείες στο 5th Maritime Trends Conference

Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες του 5th Maritime Trends Conference, το οποίο διοργανώθηκε στις 06 Μαΐου 2017, από τον ταξιδιωτικό οργανισμό Marine Tours σε συνεργασία με την Etihad Airways και υπό την Ακαδημαϊκή Υποστήριξη του Deree – The American College of Greece και Alba Graduate Business School.

Το Συνέδριο είχε ως στόχο του την επιμόρφωση των στελεχών του κλάδου, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και τις προοπτικές της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το θεσμό τίμησαν με την παρουσία τους περισσότερα από 250 στελέχη από 110 ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και πλήθος διακεκριμένων εκπροσώπων της ευρύτερης ναυτιλιακής κοινότητας.

H αυλαία του Συνεδρίου άνοιξε με την ομιλία του κ. George Logothetis, General Manager of Mare Management S.A., κατά την οποία αναλύθηκε εκτενώς το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας και επισημάνθηκε ότι μόνον όσοι οι οργανισμοί αφουγκράζονται και προσαρμόζονται στις εξελίξεις της σύγχρονης οικονομίας, της γεωπολιτικής και της τεχνολογίας θα μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον.

Στον πυρήνα της ομιλίας του κ. Theodore Chouliaras, President of the Shipping Finance Consultants UPMARITIME LONDON Ltd., βρέθηκε η επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων και το ζήτημα της γεω-οικονομίας. Ο ομιλητής τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η εποχή όπου οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης καθόριζαν ολοκληρωτικά την αγορά έχουν παρέλθει προ πολλού, ενώ τα geopolitics καταλαμβάνουν πλέον τη θέση τους, με την Κίνα, τη Ρωσία και την Αμερική να χαράσσουν τον νέο χάρτη του εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Ο πρώτος κύκλος ομιλιών ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Costas Constantinou, Senior Partner of Moore Stephens Greece, ο οποίος ανέπτυξε τη σπουδαιότητα του κατάλληλου προτύπου διαχείρισης πληρωμάτων ως προς τη συνολική απόδοση της εταιρείας, από λογιστική σκοπιά. Τα έξοδα των πληρωμάτων αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στον ετήσιο ισολογισμό των ναυτιλιακών εταιρειών, γεγονός που θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ο κάθε οργανισμός, κατά τη διαχείρισή του ανθρώπινου δυναμικού του.

Στο δεύτερο πάνελ, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον κ. Dimitris Lyrakos, CEO of Filistos A.C.T, σχετικά με το μείζον θέμα των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, και πως αυτοί μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των πληρωμάτων. Σε αξιολόγηση που ο ίδιος και η ομάδα του διενήργησαν σε περισσότερους από 2.000 ναυτικούς, αναδείχθηκαν τα πλέον συνήθη ζητήματα που μειώνουν την παραγωγικότητα του πληρώματος και τα οποία κυρίως επικεντρώνονται στην επαγγελματική εξουθένωση, το εργασιακό άγχος, τις εντάσεις και τις συγκρούσεις εν πλω, καθώς και στις έντονες εργασιακές απαιτήσεις.

Τη σκυτάλη του συνεδρίου στη συνέχεια πήρε η κα Magda Pantelidu, Regional Director EMEA, Optimal HR Group, η οποία αναφέρθηκε στον σπουδαίο ρόλο της «διαχείρισης ταλέντων» στην προσέλκυση και διατήρηση του κατάλληλου πληρώματος. Όπως επεσήμανε η διακεκριμένη ομιλήτρια, το λεγόμενο «talent management» έρχεται να επαναπροσδιορίσει τον ορισμό της εργασίας στον Κλάδο και θα πρέπει να αποτελεί μία διαρκή και στρατηγικά οργανωμένη διαδικασία για την πιο αποδοτική διαχείριση των πληρωμάτων.

Στην τελευταία ομιλία αυτού του πάνελ ο κ. George Pitaoulis, Crewing Manager, ABCmaritime, κατέθεσε την πολύτιμη εμπειρία του σχετικά με τα επιτυχημένα πρότυπα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και υπερτόνισε τη σημασία της διαρκούς επιμόρφωσης και εξέλιξης του ναυτικού πληρώματος προς αυτή την κατεύθυνση.

Το τελευταίο πάνελ του συνεδρίου ανέπτυξε το ιδιαιτέρως ενδιαφέρον θέμα των νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, στην ομιλία του Cpt. Dionysios Mourelatos, Chief Officer and Sales Executive of Global Navigation Solutions S.A., παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής πλοήγησης, που κατά τον ομιλητή, «ήρθε για να μείνει». Η εξέλιξη αυτή απαιτεί από τα ίδια τα πληρώματα, την υιοθέτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τόσο τον όγκο όσο και την ποιότητα των νέων πληροφοριών, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να διατηρούν τις παραδοσιακές τους γνώσεις ώστε να παραμένουν έτοιμοι, ακόμη και στην περίπτωση πτώσης του συστήματος.

Ακολούθησε η ομιλία του κ. Dimitris Theodosiou, Co-Founder & Managing Director of DANAOS Management Consultants S.A., κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης προσωπικού όπως η βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας καταμερισμού των πληρωμάτων και ο εύστοχος συσχετισμός των ρόλων και των δεξιοτήτων τους, ενώ αναδείχθηκαν και τα άμεσα, θετικά αποτελέσματα που συνεπάγεται η εφαρμογή των παραπάνω για κάθε ναυτιλιακή εταιρεία, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας και η αξιοκρατική ανάδειξη των καλύτερων ανθρώπινων πόρων.

Το Συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του με την ομιλία του Cpt. Alexandros Vassiliadis, Chief Officer, Nautical Instructor of COSMOS Nautical Training Center, o οποίος ανέδειξε τον διττό ρόλο της τεχνολογίας στο μείζον ζήτημα της πλοήγησης. Η τελευταία μπορεί να λειτουργήσει, είτε ως «πολύτιμος αρωγός» όταν αξιοποιείται με τις κατάλληλες γνώσεις, σύνεση και άρτια οργάνωση, είτε ως «θανατηφόρα παγίδα» όταν χρησιμοποιείται με την έλλειψη των παραπάνω, ιδιαιτέρως σημαντικών, παραμέτρων.

Στον επίλογο της ομιλίας του, ο Cpt Vassiliadis υπερτόνισε τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην πλοήγηση, ακόμη και εν μέσω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, και έδωσε έμφαση στον αναντικατάστατο ρόλο του για το χθες, το σήμερα και το αύριο της Ναυτιλίας.

Συντονιστές των πάνελ του Συνεδρίου ήταν οι διακεκριμένοι εκπρόσωποι του Κλάδου, κ.κ. George Xiradakis, Katia Frantzoglou και Dr Maria Progoulaki, αντιστοίχως.

Σημαντική στιγμή του Συνεδρίου αποτέλεσε η κλήρωση που έλαβε χώρα με αντικείμενο τη δωρεάν συμμετοχή στο “21st Maritime HR & Crew Management Conference”, που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο, στις 18-19 Οκτωβρίου 2017, με την υποστήριξη της Μarine Tours.

Νικητές της κληρώσεως αναδείχθηκαν η εταιρείες Union Marine Enterprises S.A. και Eletson Corporation, αναφέρεται στην ανακοίνωση.