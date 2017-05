Posidonia2017: Αναζητώντας στρατηγικές για το θαλάσσιο τουρισμό και την κρουαζιέρα

Το 4ο Posidonia Sea Tourism Forum με θέμα “Αναζητώντας νέες στρατηγικές για το θαλάσσιο τουρισμό και την κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο” πραγματοποιείται στις 23-24 Μαΐου 2017 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Η φετινή διοργάνωση προσελκύει κορυφαίες προσωπικότητες από τις σημαντικότερες εταιρείες κρουαζιέρας, όπως η Carnival Corp, η Royal Caribbean Cruises, η Crystal Cruises , η MSC Cruises, η Pullmantur, η SilverseaCruises, η Azamara Club Cruises, η Celebrity Cruises, η Celestyal Cruises και η start up, Virgin Voyages.

Το 4ο Posidonia Sea Tourism Forum θα χαιρετήσουν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Π. Κουρουμπλής και η Υπουργός Τουρισμού, κα Ελ. Κουντουρά και θα συμμετέχουν ως ομιλητές ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στ. Πιτσιόρλας και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και τ. Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Άδ. Γεωργιάδης.

Και στο φετινό φόρουμ συμμετέχουν επικεφαλής οργανισμών κρουαζιέρας και yachting, καθώς και μεγάλων λιμανιών, όπως CLIA Europe, MedCruise, Global Ports Holding, Istanbul Port, Αρχή Λιμένων Κύπρου και εκπρόσωποι από όλους τους τομείς της θαλάσσιας τουριστικής βιομηχανίας της Ανατολικής Μεσογείου.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ 2017

08:00-09:00 Προσέλευση – Εγγραφές – Διάλειμμα Καφέ Opening Statement - Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής Key Note Address: Επαναπροσδιορίζοντας την Κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο, Larry Pimentel, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Azamara Club Cruises

09:15-11:00 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια οι προβλέψεις για την κρουαζιέρα είναι πολύ ευοίωνες για τη Δυτική Μεσόγειο, για την Ανατολική ισχύει το αντίθετο. Τι ελπίδα υπάρχει να δούμε σύντομα κάποια δείγματα ανάκαμψης που να αρχίσουν να βελτιώνουν την εικόνα;

Πώς έχει επηρεάσει την αναπτυξιακή στρατηγική των εταιρειών για την Μεσόγειο η δυναμική ανάπτυξη της Κινεζικής αγοράς, που έφερε έναν εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης της ζήτησης για κρουαζιέρες και την ανάδειξη νέων προορισμών;

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Συρία έχει πλέον ακυρώσει το ενδιαφέρον της κρουαζιέρας για χώρες όπως η Αίγυπτος, ο Λίβανος και, ως ένα βαθμό, το Ισραήλ και η κατάσταση στην Κριμαία φρέναρε την νεοφυή ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Μαύρη Θάλασσα. Όλα αυτά μαζί άλλαξαν δραματικά τον χάρτη της κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει η περιοχή αυτή φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο ζήτησης για την κρουαζιέρα;

Επίσης, τις τελευταίες δύο σεζόν είδαμε μία σταδιακή κλιμάκωση ενός κύματος ακυρώσεων των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στην Τουρκία που οφείλονται στην εκεί πολιτική αναταραχή και στην μεγάλη προσφυγική κρίση που επηρέασε και την Ελλάδα. Κάτω από ποιές συνθήκες θα μπορούσαμε να ελπίζουμε για μια μελλοντική επιστροφή των προσεγγίσεων κρουαζιέρας στην Τουρκία;

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- Tom Fecke, Γενικός Γραμματέας, CLIA Europe

- Γιώργος Δ. Πατέρας, Πρόεδρος, Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος

- Kristijan Pavić, Πρόεδρος, MedCruise

- Larry Pimentel, Πρόεδρος & CEO, Azamara Club Cruises

- Richard J. Vogel, Πρόεδρος & CEO, Grupo Pullmantur

Συντονιστής: Nigel Lingard, Σύμβουλος Διοίκησης εταιρειών Κρουαζιέρας & Ταξιδιών

11:15-12:45 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΠΩΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Ποιά είναι η συνολική εικόνα επενδύσεων σε λιμάνια υψηλής επισκεψιμότητας κρουαζιέρας της Μεσογείου;

Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ είναι πλέον πραγματικότητα. Ποιά είναι τα άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια για το λιμάνι κρουαζιέρας του Πειραιά;

Το νέο λιμάνι κρουαζιέρας της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του και τι προσπάθειες γίνονται για την επαναπροσέλκυση της κρουαζιέρας στην Κωνσταντινούπολη;

Εκτός από την παρουσία της στην Τουρκία, η Global Ports έχει δείξει δυναμικό ενδιαφέρον για λιμάνια κρουαζιέρας και μαρίνες σε όλη τη Μεσόγειο. Με τα σημερινά δεδομένα, πόσο δικαιολογημένο είναι αυτό το ενδιαφέρον για επενδύσεις που σχετίζονται με την κρουαζιέρα;

Με δεδομένη μία πολιτική ομαλοποίηση στην περιοχή και με σημαντικές επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές του Πειραιά και της Κωνσταντινούπολης, θα μπορούσε να περιμένει κανείς ότι μέρος του μάλλον υπερβάλλοντος homeporting της Δυτικής Μεσογείου θα μεταφερθεί στην Ανατολική;

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- Figen Ayan, Αντιπρόεδρος - Cruise Operations, Istanbul Port

- Michel Nestour, Αντιπρόεδρος, Ανάπτυξη Διεθνών Λιμένων και Προορισμών – EUROMED, Carnival Corporation & PLC

- Θεοδώρα Ρήγα, Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού & Marketing, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

- Ana Karina Santini, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Ανάπτυξης Λιμένων Ιταλίας & Μεσογείου, Royal Caribbean - Celebrity Cruises - Azamara Club Cruises

- Emre Sayın, Διευθύνων Σύμβουλος, Global Ports Holding

Συντονιστής: Nigel Lingard, Σύμβουλος Διοίκησης εταιρειών Κρουαζιέρας & Ταξιδιών

14:00-15:30 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

Οι αποφάσεις για το πού τοποθετείται γεωγραφικά ένα κρουαζιερόπλοιο βασίζονται σε μια σειρά εμπορικών και επιχειρησιακών παραμέτρων, που στη συνέχεια εξειδικεύονται στον σχεδιασμό δρομολογίων και, κατ’ επέκταση, εκδρομών και άλλων τουριστικών δραστηριοτήτων στεριάς. Με ποιό τρόπο η επικρατούσα αντίληψη των αγορών για έναν προορισμό επηρεάζει τον σχεδιασμό δρομολογίων και εν τέλει, το επίπεδο πωλήσεων του προϊόντος στεριάς που προσφέρεται κατά τις προσεγγίσεις;

Το σκέλος των υπηρεσιών στεριάς είναι καθοριστικός παράγοντας για την κερδοφορία των προγραμμάτων στεριάς που προσφέρουν οι εταιρείες κρουαζιέρας. Είναι το κόστος το βασικότερο κριτήριο επιλογής ενός τοπικού συνεργάτη στον τομέα αυτό ή λαμβάνεται υπ’ όψιν και η συγκριτική ποιότητα των υπηρεσιών;

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να εισέρχεται όλο και περισσότερο η νέα τεχνολογία στην περιηγητική εμπειρία των προορισμών, κυρίως με την ενσωμάτωση εφαρμογών τύπου AR και VR. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι καινοτομίες για την ενίσχυση των πωλήσεων εκδρομών;

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- Claudius Docekal, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης, Crystal Cruises

- Craig Milan, Αντιπρόεδρος – Ανάπτυξη Δρομολογίων και Προορισμών, Virgin Voyages

- Captain Luigi Pastena, Manager, Port Captain, Port Operations Director, MSC Cruises

Συντονίστρια: Κρύση Παλάση, Partner, CTM Hellas

15:45-17:30 ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

Οι εταιρείες κρουαζιέρας διαρκώς ψάχνουν για νέες προτάσεις προορισμών και εναλλακτικές τουριστικές εμπειρίες για να εμπλουτίσουν τα δρομολόγια τους. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο πλούτο από νησιωτικούς και χερσαίους προορισμούς, αλλά συνήθως παρεμβάλλονται προβλήματα πρόσβασης. Πώς πρέπει η Ελλάδα να αξιολογήσει και να ιεραρχήσει την περιουσία της αυτή ώστε να καταλήξει σε μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική ανάπτυξης λιμανιών που θα εμπλούτιζε σημαντικά το προϊόν της για την κρουαζιέρα του μέλλοντος;

Για κάποιους προορισμούς, είτε λόγω φυσικών περιορισμών ή κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, θα ήταν ανέφικτο ή και επιζήμιο να γίνουν μεγάλες λιμενικές παρεμβάσεις. Όμως, σε περιπτώσεις γειτνίασής τους με μεγάλα λιμάνια κρουαζιέρας, θα μπορούσαν να καταστούν επισκέψιμοι μέσω θαλάσσιων εκδρομών. Τι χρειάζεται για να αναπτυχθούν σύγχρονες υπηρεσίες θαλάσσιων εκδρομών με επιτυχία και στην Ελλάδα;

Εκτός από την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων των επιβατών τους, οι εταιρείες κρουαζιέρας διαρκώς ψάχνουν τρόπους για να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα τους από εκδρομές και δραστηριότητες στεριάς που προσφέρουν. Να προσθέσουν δηλαδή αξία με πιο εμπλουτισμένες εμπειρίες από κάθε προορισμό που προσεγγίζουν. Πώς μπορούν οι Ελληνικοί προορισμοί να επεκτείνουν και να αναβαθμίσουν το προϊόν τους για να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με τις σύγχρονες απαιτήσεις του τουρισμού κρουαζιέρας;

Η βούληση να δημιουργηθεί μια υπηρεσία υδροπλάνων για τα νησιά και τους παράκτιους προορισμούς της Ελλάδος είναι αναμφίβολα ισχυρή. Υπάρχουν εξελίξεις για την πρόοδο υλοποίησης μιας τέτοιας υπηρεσίας και πόσο πιθανό είναι στο μέλλον να προσφέρονται και εκδρομές κρουαζιέρας με το μέσο αυτό;

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- Διογένης Βενετόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής, Variety Cruises

- Δρ. Άγγελος Βλάχος, Μέλος ΔΣ, ΤΑΙΠΕΔ - Θεόδωρος Κόντες, Πρόεδρος, Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας

- Σταύρος-Ιωάννης Μπένος, Πρόεδρος, ΔΙΑΖΩΜΑ

- Ανδρέας Στυλιανόπουλος, Μέλος ΔΣ, Marketing Greece, CEO, Navigator Travel & Tourist Services Ltd

Συντονιστής: Ηλίας Μπίσιας, Διευθυντής, Ναυτικά Χρονικά, Isalos.net

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2017

08:00-09:00 Προσέλευση – Εγγραφές – Διάλειμμα Καφέ Opening Statement - Υπουργός Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά

09:15-11:00 ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τις τελευταίες δύο σεζόν παρατηρήθηκε μία σημαντική μείωση στη ζήτηση για κρουαζιέρες στις περιοχές που επηρεάστηκαν από το προσφυγικό πρόβλημα και από τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Το αποτέλεσμα ήταν αθρόες ακυρώσεις προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στην Τουρκία και σε ένα σημαντικό τμήμα της Ελλάδος. Μπορούν οι ιθύνοντες του τουρισμού των δύο αυτών χωρών να συνεργαστούν με στόχο να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον της κρουαζιέρας για την περιοχή;

Αεροπορική πρόσβαση και αεροδρομιακές υποδομές συμβαδίζουν επιχειρησιακά με την κρουαζιέρα. Τα τελευταία χρόνια είδαν μία αύξηση των πτήσεων μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Αθήνας, πράγμα που με τη σειρά του αύξησε σημαντικά την αεροπορική πρόσβαση από διάφορους προορισμούς του κόσμου. Έχει επικοινωνηθεί επαρκώς το γεγονός αυτό στις εταιρείες κρουαζιέρας που ψάχνουν για εναλλακτικές δυνατότητες homeporting;

Η χρήση περιφερειακών homeports είναι πολύ διαδεδομένη στη Δυτική Μεσόγειο και στην Ιταλία. Με την ιδιωτικοποίηση των 14 Ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων, πόσο εφικτή είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του περιφερειακού homeporting στην Ελλάδα; Όσο για την Τουρκία, τι σχεδιάζει σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη των δικών της περιφερειακών λιμανιών και αεροδρομίων;

Οι εταιρείες κρουαζιέρας καλλιεργούν καλές σχέσεις συνεργασίας με τις κυβερνήσεις των χωρών στις περιοχές που δραστηριοποιούνται, για την ανάπτυξη του κλάδου στις περιοχές αυτές. Πόσο εύκολο είναι να αναπτυχθούν τέτοιες συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο;

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού

- Ukko Metsola, Αντιπρόεδρος, Royal Caribbean Cruises Ltd - Erkunt Öner, Μέλος ΔΣ, Turkey Tourism Investors Association

- Δρ. Γιάννης Παράσχης, CEO, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος

- Γιάννης Ρέτσος, ΣΕΤΕ Πρόεδρος

Συντονιστής: Alkman Granitsas, Σύμβουλος Επικοινωνίας

09:15-11:00

Παράλληλη ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ (BERTH ALLOCATION) – ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΦΙΚΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ

Σκοπός του workshop είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η παρουσίαση στις διοικήσεις οργανισμών λιμένων και στους διαχειριστές λιμενικών υπηρεσιών δοκιμασμένων μεθόδων και εργαλείων, που μπορούν να εφαρμόσουν για μια καλύτερη επιχειρησιακή και διαχειριστική αντιμετώπιση των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- Elisabetta de Nardo, Global Head of Port Operations & Destination Management Classic, Silversea Cruises

- Γιώργος Κουμπενάς, Vice President Operations, Celestyal Cruises

- Δρ. Θάνος Πάλλης, Γενικός Γραμματέας, MedCruise

Συντονιστής: Alex Napp, Διευθύνων Σύμβουλος, PWL Port Services GmbH & Co. KG

11:00-11:15 Διάλειμμα Καφέ

11:15-12:45 ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΩΝ – Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η μέχρι τώρα πρόοδος στον τομέα αυτό στην Ελλάδα υπήρξε αργή και γεμάτη εμπόδια. Παρά ταύτα, πρόσφατες εξελίξεις όπως στην περίπτωση του ΟΛΠ, των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, της ανάπτυξης του Ελληνικού, παρά τις δυστοκίες που εξακολουθούν με τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, δείχνουν μια αλλαγή τοπίου και ενισχύουν την προοπτική να δούμε περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις στο μέλλον. Είναι αυτό κάτι στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε;

Η Cyprus Ports προετοιμάζεται για ιδιωτικοποίηση εδώ και αρκετό καιρό. Ποιά είναι η εμπειρία που αποκομίστηκε από αυτήν τη διαδικασία και πόσο πιθανό είναι η ιδιωτικοποίηση να δημιουργήσει πιο ελκυστικά λιμάνια κρουαζιέρας και μαρίνες;

Οι αξιολογητικές εκτιμήσεις των προς ιδιωτικοποίηση αντικειμένων είναι αναπόσπαστο μέρος της όλης διαδικασίας. Επειδή τα περισσότερα λιμάνια της Μεσογείου είναι μικτών χρήσεων και πολλές από τις μαρίνες έχουν δημιουργηθεί και εξελιχθεί «περιστασιακά», πόσο εφικτό είναι οι περιπτώσεις αυτές να μετατραπούν σε ελκυστικά πακέτα για σοβαρούς επενδυτές;

Οι δυνατότητες μιας εμπορικά κερδοφόρας ανάπτυξης του χερσαίου τμήματος της μαρίνας παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ελκυστικότητα, αλλά και στη βιωσιμότητα, μιας τέτοιας επένδυσης. Πόσο εφικτό είναι αυτό λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πληθώρα θεσμικών περιορισμών που διέπουν την ανάπτυξη παραλιακών μετώπων στις υφιστάμενες υποδομές;

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

- Σταύρος Κατσικάδης, Πρόεδρος, Ένωση Μαρινών Ελλάδας

- Carla Salvadó, Director of Cruise Marketing, Global Ports Holding

- Ελευθέριος Χατζηζαχαρία, Πρόεδρος, Αρχή Λιμένων Κύπρου

- Pavlos M. Zeccos, Διευθύνων Σύμβουλος, American Appraisal

Συντονιστής: Alkman Granitsas, Σύμβουλος Επικοινωνίας

11:15-12:45 Παράλληλο WORKSHOP ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ – ΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ HOW TO GENERATE NEW BUSINESS

Το workshop αυτό έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους ταξιδιωτικούς πράκτορες μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για το πως μεθοδεύονται με επιτυχία οι πωλήσεις κρουαζιέρας, πως μεγιστοποιούνται οι προμήθειες και οι πωλήσεις group, ενώ θα δείξει και τρόπους αξιολόγησης και επιλογής προϊόντων κρουαζιέρας.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- Δημήτρης Αμπατζίδης, Country Manager Sales & Chartering, Celestyal Cruises

- Nigel Lingard, Σύμβουλος Διοίκησης εταιρειών Κρουαζιέρας & Ταξιδιών

- Γιώργος Παλιούρας, Μέλος ΔΣ, FedHatta

- Ανδρέας Στυλιανόπουλος, CEO, Navigator Travel & Tourist Services Ltd

12:45-14:00 Γεύμα

14:00-15:30 ΓΙΩΤΙΝΓΚ: ΕΝΑΣ “ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΣ” ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Το ζήτημα του cabotage έχει συζητηθεί εκτενέστατα τα τελευταία χρόνια, με κανένα όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αντί να αναλωνόμαστε στην εκδίωξη σκαφών με ξένες σημαίες - και ειδικά των mega yachts - μαζί με τα δυνητικά έσοδα για τον εγχώριο κλάδο υπηρεσιών γιώτινγκ, μαρινών και όχι μόνο, δεν θα ήταν πιο λογικό το Ελληνικό Κράτος να έκανε μία μεταρρύθμιση που θα καθιστούσε την Ελληνική σημαία πιο ανταγωνιστική και ελκυστική; Εάν συμφωνούμε σε αυτό, τότε με ποιό τρόπο ή κίνητρα θα μπορούσε να επιτευχθεί;

Εκτός από την συμφόρηση των υπερπληρωμένων μαρινών της Αττικής, ένας ιδιοκτήτης σκάφους έχει να επιλέξει από διάφορες μαρίνες σε νησιά ή σε κάποια παραθαλάσσια σημεία της ενδοχώρας. Υπάρχουν επαρκώς ικανοποιητικές υπηρεσίες στις επιλογές αυτές ή απλώς αποτελεί την εξαίρεση η μαρίνα της Κω;

Η πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να επιβάλλει ΦΠΑ 24% σε όλες τις ναυπηγήσεις σκαφών στην Ελλάδα στην ουσία αποθαρρύνει τους εγχώριους ιδιοκτήτες από το να επενδύσουν σε κατασκευή ή επισκευή στη χώρα μας, αλλά και τους ξένους. Αυτό πλήττει βάναυσα έναν κλάδο που θα μπορούσε σήμερα να ανθεί γιατί είναι και ανταγωνιστικός σε κόστος και έχει επαρκείς υποδομές και διακρίνεται για την τεχνογνωσία και την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει. Πόσο πιθανό είναι οι ιθύνοντες να καταλάβουν τις προοπτικές μιας τέτοιας βιομηχανίας και τα οφέλη που μπορεί να φέρει στην Ελληνική οικονομία και να αλλάξουν πολιτική;

Παραδοσιακά, στην Ελλάδα η ιστιοπλοΐα ήταν πάντα από τα πιο σημαντικά σπορ, αλλά και μια πολύ δημοφιλής δραστηριότητα αναψυχής. Οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες, οι αγώνες με γιώτ και τα «regattas» στο Αιγαίο και το Ιόνιο, αν και δεν σπανίζουν, δεν έχουν επιτύχει υψηλό διεθνές προφίλ, ούτε γίνονται αρκετά συχνά. Πώς μπορεί να προσελκυθεί περισσότερο διεθνές ενδιαφέρον για τη διοργάνωση υψηλού προφίλ εκδηλώσεων και αγώνων στην Ελλάδα που να σχετίζονται με το γιώτινγκ;

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- Sarah Balls, MYBA Consultant

- Άρης Δρίβας, Αντιπρόεδρος, Greek Yachting Association

- Benjamin Guy Marshall, Καπετάνιος

- Rosemary Pavlatou, Director, A1 Yacht Trade Consortium & BWA Yachting, Μέλος, MYBA

- The Worldwide Yachting Association

- Αντώνης Στελλιάτος, Πρόεδρος, Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού

- Janet Xanthopoulos, Νομική Σύμβουλος/ Επικεφαλής τμήματος Yacht Ownership and Administration, Rosemont Yacht Services

Συντονιστής: Alkman Granitsas, Σύμβουλος Επικοινωνίας

14:00-15:15 Παράλληλο WORKSHOP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

- Υπηρεσίες εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών για τα κρουαζιερόπλοια

- Διαχείριση των χρημάτων της μισθοδοσίας των Ναυτιλιακών εταιρειών

- Ηλεκτρονικά Πορτοφόλια και Προπληρωμένες κάρτες για Διαχείριση επαγγελματικών εξόδων.

Η GBANQ έχει αναπτύξει αποτελεσματικές και ευέλικτες eMoney λύσεις που προσφέρουν στους πελάτες της την δυνατότητα να διαχειρίζονται και να μειώνουν το κόστος τους. Οι λύσεις και τα προϊόντα μας, όπου περιλαμβάνουν Ηλεκτρονικά Πορτοφόλια και Προπληρωμένες κάρτες για τα πληρώματα των ναυτιλιακών εταιριών, καθώς και Υπηρεσίες εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών για τα κρουαζιερόπλοια, είναι σχεδιασμένες στα μέτρα των Ναυτιλιακών Εταιρειών και υποστηρίζονται από την Prepaid Financial Services Ltd (PFS), έναν καθιερωμένο εναλλακτικό πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών και εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργεί με την άδεια και υπό την εποπτεία του FCA στο Ηνωμένο βασίλειο. Η συμμέτοχη στο ομιλία είναι δωρεάν για τους παραβρισκόμενους στο Posidonia Sea Tourism Forum. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την συμμετοχή σας στέλνοντας ένα email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ώστε να παραλάβετε μία Prepaid MasterCard δωρεάν.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- Άδωνις Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος Νέα Δημοκρατία, τέως Υπουργός Ναυτιλίας

- Θεόδωρος Κόντες, Πρόεδρος, Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας

- Noel Moran, CEO, Prepaid Financial Services Limited & eCOMM Merchant Solutions Presentation of PFS & eCOMM

- Γεώργιος Α. Τσατσαρώνης, Business Development, GBANQ Global Payment Solutions Ltd Presentation of Acquiring services, Payroll and Business Expenses Solutions

Συντονιστής: Γρηγόρης Δέδες, Πρόεδρος Δ.Σ., PC System S.A.

14:00-15:30 Παράλληλο WORKSHOP BLUEGROWTH WORKSHOP: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Bluegrowth έχει ως σκοπό να εμπνεύσει και να στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις με καινοτόμες ιδέες που έχουν σχέση με τη γαλάζια οικονομία, δηλαδή με τη ναυτιλία, τον τουρισμό, την αλιεία, και το οικοσύστημα της θάλασσας. H διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από το διαγωνισμό του Bluegrowth, που γίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, και στον οποίο παίρνουν μέρος οι ομάδες που έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους. Όσες ομάδες προκριθούν, στη συνέχεια εντάσσονται στο πρόγραμμα «επώασης» του Bluegrowth που τους βοηθάει να θέσουν γερές βάσεις για μια υγιή και βιώσιμη επιχείρηση και να ανοίξουν τα πανιά τους στο κόσμο του «επιχειρείν». Το Posidonia Sea Tourism Forum θα φιλοξενήσει την τελική παρουσίαση των ομάδων που παρακολούθησαν το πρόγραμμα «επώασης» στο Bluegrowth workshop, το οποίο θα είναι ανοικτό στο κοινό του Posidonia Sea Tourism Forum.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- Γιώργος Αλεξανδράτος, Μέλος, Maritime Hellas Cluster Organising Committee

- Νίκος Βερβερίδης, Co-founder, Aephoria - Αντώνης Καλής, Technical Project Manager, Lynceus

- BlueGrowth Παρουσιάσεις 3ου κύκλου

15:45-18:00 YES to SEA TOURISM FORUM

Το YES to Sea Tourism Forum έχει στόχο να δημιουργήσει μια πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου ανάμεσα σε νέα στελέχη με προοπτική και σε καταξιωμένα στελέχη από το χώρο της Ναυτιλίας και του Τουρισμού, επιτρέποντάς τους την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων.

Η αναμενόμενη αναβίωση του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού έχει πυροδοτήσει το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για τον κλάδο του γιώτινγκ, της κρουαζιέρας και της επιβατηγού ναυτιλίας. Το YES to Sea Tourism Forum θα εξετάσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος, καθώς και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για να πετύχει κανείς επαγγελματικά σε αυτόν.

Για να παρακολουθήσετε το YES to Sea Tourism Forum μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή να επισκεφθείτε το www.yes-forum.com

WELCOMING ADDRESSES

- Δανάη Μπεζαντάκου, Managing Director, Navigator Shipping Consultants

- Παναγιώτης Κουρουμπλής, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (TBC)

- Έλενα Κουντουρά, Υπουγός Τουρισμού (TBC) - Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (TBC)

- Ηλιάς Τσακίρης, CEO, American Hellenic Hull Insurance Company Ltd. Ομιλία και live debate με Young Executives από τον Ukko Metsola, Vice President, Royal Caribbean Cruises Ltd

Συντονιστής: Γιώργος Ξηραδάκης, Managing Director, XRTC BUSINESS CONSULTANTS LTD. και Πρόεδρος του THE PROPELLER CLUB (PORT OF PIRAEUS)

CONFIRMED SPEAKERS

- Διογένης Βενετόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής, Variety Cruises

- Εμμανουήλ Βορδώνης, Πρόεδρος, POSEIDONION GRAND HOTEL, Ex-Executive Director, Thenamaris

- Δημήτρης Κουτσολιούτσος, CEO/Founder, INSTAYACHT - Farmers Republic

- Κρύση Παλάση, Partner, CTM Hellas

- Μαρία Θεοφανοπούλου, Εκδότρια, Greek Travel Pages